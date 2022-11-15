Adalet Bakanlığının 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İstanbul'daki terör saldırısını kınayarak, "Masum insanlara, çocuklara yönelen terör, nereden gelirse gelsin bir insanlık suçudur ve teröre karşı hep birlikte kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

İktidarın hiçbir yapısal reform yapmadığını iddia eden Erkek, "Gerçek anlamda bir yargı reformu yapmadınız, yapamadınız. Amaç yargıyı ele geçirmekti, yargıyı ele geçirdiniz ama ülke de maalesef mahvoldu." ifadesini kullandı.

Osman Kavala'nın 5 yıldır cezaevinde olduğunu anımsatan Erkek, "AİHM'nin kararı var ama cezaevinde. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı Anayasa'da açıkça yazdığı halde Anayasa Mahkemesi kararını milletin gözünün içine baka baka uygulamayan hakim nerede şu anda? İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi üyesi seçiliyor, Yargıtayda bir dosyanın kapağını açmamış. Bunların hepsini düzelteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulunu birbirinden ayırmak gerektiğini söyleyen Erkek, yargının kurucu unsuru olarak savunmaya Anayasa'da da yer vereceklerini Avukatlık Kanunu'nu değiştireceklerini ve çoklu baro uygulamasını bitireceklerini iddia etti.

"SAYIN BAKAN, 'HAKİMLERİN KARARLARININ ARKASINDAYIM' DESEYDİNİZ"

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ise terörün amacının, milletin birliğini, beraberliğini bozmak olduğunu ama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da amacına ulaşamayacağını kaydetti.

Bir ülkede adalete olan güvenin kaybolması halinde devletin tüm birimlerine olan güvenin ortadan kalkacağını dile getiren Erel, "İmamoğlu dosyasına bakan hakimin istenilen talebi 'Yerine getiremem' dediği için 1 yılı doldurmadığı halde Samsun'a tayin edilmesi ve buna benzer iddialar var. Bu iddiaların olması dahi adalete olan güveni yerle bir etmektedir. Sayın Bakan, keşke bu kararları nedeniyle yerlerinden edilen hakim ve savcıların kararlarının arkasında durup, 'Yargı bağımsızdır, ben bu hakimlerin verdiği kararların bir hukukçu olarak, bir Adalet Bakanı olarak arkasındayım' deseydiniz. İşte o zaman savcı ve hakimler kendilerini güvencede hissedebilirlerdi." görüşünü paylaştı.

"BİREYSEL BAŞVURU YOLU SINIRLANDIRILMALIDIR"

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da PKK/PYD terör örgütü tarafından yapılan terör saldırısında 6 vatandaşın şehit olduğunu hatırlatarak, "Bu saldırıyı yapanları, koruyanları, kollayanları, yanında duranları biliyoruz. Kendi konforları için dünyanın tüm kaynaklarını sömüren, bulunduğu her yeri gözyaşı ve ateşe boğan emperyalizmi ve işbirlikçilerini biliyoruz. Bunlardan, akan kanın hesabını tek tek soracağız. Bölücü terör örgütünü arkalayan, Türk Silahlı Kuvvetlerini utanmaz şekilde kimyasal silah kullanmakla suçlayan ABD derin devletinin istihbarat oyunlarına balıklama atlayanlardan hesap sorarken, MHP olarak biz de orada olacağız." sözlerini sarf etti.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sayısındaki artışa dikkati çeken Yıldız, adaletten ve haktan ayrılmadan bireysel başvuru yolunun sınırlandırılması gerektiğini dile getirdi.

HDP'ye kapatma davasının 7 Haziran 2021'de açıldığını hatırlatan Yıldız, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'ye, "Bütçeyi konuşuyoruz. Birinci ayın onuna kadar siyasi partilerin alacağı Hazine yardımları belli. Anayasa Mahkemesinden çıkacak karar; davanın reddi, kısmen ya da tamamen Hazine yardımından yoksun bırakma ya da partiyi temelli kapatmadır. Birinci ayın onuna kadar partinizin (HDP) hesabına girecek para, partiniz kapatılırsa bunun iadesi nasıl olacaktır?" diye sordu.

Komisyonda HDP sıralarındaki hasta hükümlülerin fotoğraflarına ilişkin Yıldız, "MHP'nin görüşü şudur: Eğer kendi ihtiyaçlarını kendi yerine getiremiyorsa, hasta hükümlülerin hekim raporları doğrultusunda infaz ertelemesi yapılmalıdır. Siyasi kanaat bize göre hiç önemli değildir. Mesele insan olmasıdır." dedi.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ENDEKSİ'NE ELEŞTİRİ"

Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ise terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Terör, birlik, beraberliğimizi ve istikrarımızı her zaman hedef almıştır. İnşallah bundan sonra da hedeflerine ulaşamayacaktır." diye konuştu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili iddialarına değinen Güler, "İnsan bir utanır. Fiziki muayene yaptığında bile insanların genel tahlilini, filmini ve diğer hususlarını incelemeden bir doktorun bu şekilde beyanda bulunması mümkün mü?" ifadesini kullandı.

Hukukun Üstünlüğü Endeksi'ne göre Türkiye'nin 139 ülke arasında 117'inci sırada olduğunu dile getiren Güler, "Hangi başlıkta? Kaç kişiye hangi soruları sordun? Ne zaman sordun? Hangi bölgede sordun? Kimlere sordun? Arkadaşlar söz alırken böyle hep bilimsel verilerden bahseder. Arkadaşlar, lütfen bilimsel verilere dikkat edelim." düşüncesini paylaştı.

Güler, ABD'nin en büyük üçüncü şehri Chicago'da 2021 yılında 3 bin 561 silahlı saldırı olduğunu 797 kişinin hayatını kaybettiğini anlatarak, "23 bin hırsızlık, 14 bin silahlı soygun gerçekleşmiş. Buralar hukukun üstün olduğu, hukuk güvenliğinin olduğu, devlet güvenliğinin olduğu yerler. Hukukun Üstünlüğü Endeksi yayınlarını yapanlar bu ülkeleri ilk sıralara koyuyorlar ne hikmetse." diye konuştu.

"ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURALIM"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da terör saldırısını kınadığını belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"Partilerin birbiriyle konuşması üzerine belli adımlar mı atılıyor? Siyasette de acaba bir normalleşme mi oluyor?" izlenimi olduğu sırada İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının gerçekleştiğini dile getiren Paylan, bunun çözüm sürecini hatırlattığını ve bu süreci devlet içinde bozmak isteyen dinamikler olduğunu öne sürdü.

Yeniden bir darbe dinamiğinin olduğunu iddia eden Paylan, "Meclis sorumluluğunu yerine getirsin, yargı sorumluluğunu yerine getirsin. Gelin, bu meseleyle ilgili bir araştırma komisyonu kuralım, yargı da en etkin denetimini yapsın ki bu oyunları bozalım." çağrısında bulundu.