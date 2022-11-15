Altılı Masa iyice karışacak! Gültekin Uysal’dan Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması

"KILIÇDAROĞLU'NUN DAHA DA GENİŞLEYECEK SÖYLEMLERİ VAR"

CHP ile aynı masada olmalarıyla alakalı eleştirileri de yanıtlayan Uysal, sokakta da sorularla karşılaştıklarını söyledi. 1991 yılındaki SHP-DYP İttifakını hatırlatan Uysal, "Şu an CHP yanlış bir tutum içerisinde değil, bilakis Kılıçdaroğlu, 16,17 Eylül'de, idamların yıl dönümünde anıt mezara çelenk bıraktı. Bu önemli. Bunu daha da genişletecek söylemleri var." diye konuştu.