Bakan Bozdağ’dan 2011’deki konuşmasıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanlığının 2023 bütçe görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Bütçe görüşmeleri sırasında, Adalet Bakanlığının yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'ın 2023 yılı bütçeleri de görüşüldü.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığının bütçe görüşmeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum gerçekleştirdi. Bozdağ'ın sunumu sonrasında milletvekilleri bütçeyle ilgili olarak görüş bildirdi ve daha sonra Bakan Bozdağ'a soru yöneltti. Bakan Bozdağ ise, sorulara yaptığı açıklamalarla cevap verdi.

"İLK DEFA FETÖ/PDY'YE 'FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ' DİYEN CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'DIR,"

Açıklamaları sırasında 2011'de TBMM Genel Kurulunda terörist elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili yaptığı konuşmanın sürekli gündeme getirilmesinden de bahseden Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"O konuşmamı hiç gündemden düşürmüyorlar. Terör örgütü FETÖ/PDY'nin o zaman terör örgütü olduğuna dair bir mahkeme kararı yok. Bir başka şey yok. Türkiye'de hiçbir kimse FETÖ'ye terör örgütü dememiş. Sadece bizim dönemde değil, bizden önce Cumhurbaşkanlığı yapmış merhum (Süleyman) Demirel, hayatta olan sayın Sezer, merhum Özal ve başbakanların hepsi, önceki bakanların hiçbiri terör örgütü dememiş. Hiçbir parti Genel Başkanı da dememiş. Hiçbir partinin temsilcisi de dememiştir. İlk defa FETÖ/PDY'ye önce Haşhaşi, sonra legal görünümlü illegal yapılar, sonra 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü' diyen başbakan, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunların altında da MGK üyesi olarak benim imzam vardır. Şerefle attığım bir imzadır."

"BEN FETÖ'YÜ YARGIDAN SİLEN ADAMIM"

Kendisinin 25 Aralık 2013'te Adalet Bakanı olduğunu anımsatan Bakan Bozdağ, "Ben FETÖ'yü yargıdan silen adamım, FETÖ ile mücadeleyi en üst düzeyde yapan adamım. Bakan olduktan sonra HSK'daki FETÖ dönemine son veren kanunu getirdik. Bütün çalışmalarımızı yargının içinden FETÖ'yü temizlemek için yaptık. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'nün aleyhine konuşan çoğaldı. Ama biz 15 Temmuz'dan önce, 17-25 Aralık ile birlikte FETÖ'ye karşı hem hukuk yoluyla hem de diğer hukuk içi yöntemlerle mücadeleyi başlatmışız. Bank Asya ile ilgili yargı bir karar vermiş, FETÖ'nün terör örgütü kimliği ortaya çıkmış, orada gidip kapının önünde durup savunanlar terör örgütü ile irtibatlandırılmıyor, itham edilmiyor. Ama daha hiçbir vasıf yokken konuşulmuş bir söz getirilip yapıştırılıyor. STV, Zaman Gazetesi ile ilgili süreçler işlerken de öyle, kapılarında kim durdu? '(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri) Şimdi KHK'lıları iade edeceğiz.' KHK'lılar kimler? Onlar da FETÖ ile iltisak, irtibat içinde olduğu değerlendirilerek kamudan uzaklaştırılanlar. Şimdi bunu söyleyen başka yerde olacak, ben başka yerde olacağım" ifadelerini kullandı.

"O SÖZLER O DÖNEMDE SÖYLENMİŞ SÖZLER, AMA KEŞKE SÖYLEMEMİŞ OLSAYDIM"

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yaşandığı gece, TBMM çatısı altında söylediği sözlerin, 2011'de söyledikleri kadar görülmediğini de anlatan Bakan Bozdağ, "Biz terör örgütü vasfı çıktıktan sonra 'FETÖ terör örgütüdür', 'Fetullah Gülen terörist başıdır', 'Vatanımıza, milletimize, dinimize, devletimize ihanet etmiş hain oğlu haindir', 'Bütün ekibiyle beraber Amerika'ya uşaklık yapıyor' demişiz ve bunu görüp tavır koymuşuz. O sözler o dönemde söylenmiş sözler, ama keşke söylememiş olsaydım. O günün şartları içerisinde terör örgütü vasfı ortada olmadığı için söyledim. Birisi suç işlemeden siz onun hakkında olumlu bir şey söylediniz. Sonra geldi birini vurdu. 'Katil' dediğinizde, gitti terör eylemi yaptı, 'terörist' dediğinizde, geldi Meclisi bombaladı, 251 vatandaşımızın şehit olmasında eli var, eli kanlı, 2 bin 191 vatandaşımızın yaralanmasına vesile oldu. Gazi Meclisimizi ve özel harekatımızı bombaladı. Biz bunları gördükten sonra, 'terör örgütüdür, haindir bunlar, bölücüdür bunlar, bunların başı da teröristbaşı Gülen'dir dediğimizde, 2011'dekini alıp alıp önüme koydular. Bizim yaptığımız ortada, bizim abdestimizden şüphemiz yoktur" şeklinde konuştu.

"CESUR İRADE OLMASAYDI, BU MÜCADELE BAŞARIYLA YÜRÜTÜLEMEZDİ"

FETÖ ile mücadelenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütüldüğüne değinen Bakan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Çok net söylüyorum: Eğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu cesur irade olmasaydı, bu mücadele başarıyla yürütülemezdi. Biz onun liderliğinde bu mücadeleyi yürüttük. Bir yandan FETÖ'cü alçaklar, bir yandan onlara destek verenler bizim hakkımızdaki bir sürü iftirayı servis ediyorlar. Ben rahatsızlandım, bilen arkadaşlar var. Benim ölümüm için bu alçaklar beddua seansı yaptılar. Ben FETÖ ile hiçbir zaman yan yana olmuş değilim. Toplantılarına o dönemde giden pek çok kişi oldu. Sizi davet ediyorlar bir derneğe, o derneğin üyesi mi oluyorsunuz? Biz hukuk içinde mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz."

"HASAN YILMAZ DA, AKIN GÜRLEK DE HAKİMLİK MAKAMINA, ONURUNA SAHİP KİŞİLERDİR"

Adalet Bakan Yardımcıları Hasan Yılmaz ve Akın Gürlek ile ilgili yapılan eleştirilere de cevap veren Bakan Bozdağ, "Kendileri burada değiller, kendileri olmadığı için değerlendirme yapılması yanlıştır. Hasan Yılmaz da, Akın Gürlek de bu memleketin yetiştirdiği iyi hukukçulardır. Hakimlik makamına, savcılık makamına, haysiyetine, onuruna sahip kişilerdir. Bu millete ve bu devlete, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde hizmet etmiş kişilerdir. Onların verdikleri kararların istinaf yolu açık, Yargıtay yolu açık, AYM bireysel başvuru yolu açık, AİHM yolu açık, bütün denetimlere açık kararlar vermişlerdir. Bu arkadaşlarımıza haksızlık yapmanızı reddediyorum" açıklamasında bulundu.