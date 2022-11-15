Biden ve Şi ilk kez buluştu

G20 Liderler Zirvesi için Bali Adası'nda bulunan ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüşme gerçekleştirdi. Biden'ın Ocak 2021'de göreve gelmesinden bu yana iki liderin ilk kez yüz yüze görüştüğü ifade edildi. Biden ve Cinping, gerçekleştirdikleri yüz yüze görüşmede iki ülkenin farklılıklarını idare etmesi, yeni işbirliği imkânları bulması ve ilişkilerinde doğru rotayı belirlemesi gerektiğini vurguladı. Cinping, 'samimi ve derinlemesine bir görüş alışverişinde bulunmaya' hazır olduğunu kaydetti.