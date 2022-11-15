CHP’li Çeşme Belediye Başkanı, Soyer ile satış yarışına girdi

CHP'liİzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz hafta şehrin değişik kesimlerindeki 19 arsayı satılığa çıkarmasının ardından bu sefer de CHP'li Çeşme Belediyesi, İzmir Çeşme Otoyolu üzerinde bulunan ve toplam büyüklüğü 2 bin 673 metrekare 7 arsayı, 53 milyon 460 bin TL bedel üzerinden satışa çıkardı. Satış, 30 Kasım'da belediye encümeni aracılığı ile kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek. Çeşme Belediyesi geçtiğimiz aylarda mülkiyeti belediyeye ait çok sayıda arsayı bir bir elden çıkarıp satmıştı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın art arda belediye mülklerini satışa çıkarması, kulislerde "Ekrem Başkan'la Soyer adeta satış yarışına girdi" yorumlarına neden oldu. Bugüne kadar büyükşehir belediyesine ait 1000'in üzerinde konut ile arsayı tek tek elden çıkaran Soyer, CHP'li ilçe belediyelerine de kötü örnek oldu.Menderes, Seferihisar, Selçuk, Dikili, Ödemiş, Güzelbahçe, Karaburun, Çeşme belediyeleri mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri aradan geçen 3 yılı aşkın süre içinde tek tek elden çıkarmaya başladı.