Endonezya ile ilişkilerde tarihi adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere eşi Emine Erdoğan'la birlikte özel uçak "TRK" ile Endonezya'nın Bali Adası'na gitti. Erdoğan çiftini Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'nda, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin ve Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile kapsamlı ikili görüşme gerçekleştirdi. Zirvenin düzenleneceği Apurva Kempinski'de yapılan görüşmede, Türkiye ve Endonezya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirildi, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Erdoğan, burada G20 dönem başkanlığı dolayısıyla Endonezya'yı tebrik ederek seneye nisan ayında Endonezya'nın MIKTA dönem başkanlığını Türkiye'den devralacak olmasından duyduğu memnuniyeti de ifade etti. Endonezya'ya 2023 ASEAN dönem başkanlığı için başarılar dileyen Erdoğan, "Diyalog ortaklığı hedefimize desteğinizi bekliyorum" dedi.Erdoğan, dün kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasının önemine dikkat çekerek, "Bugün beraberce kurduğumuz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması, ikili ilişkilerimiz açısından tarihi bir adımı teşkil ediyor" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmeler çerçevesinde Türkiye ile Endonezya arasında 5 anlaşma imzalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla gerçekleşen törende, Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması, Araştırma, Teknoloji ve İnovasyon Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması, Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı ve TİKA ile Endonezya Dışişleri Bakanlığı Arasında Kalkınma İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı imzalandı.Sosyal medya hesabından anlaşmalara ilişkin paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın Endonezya ziyaretinde 5 anlaşma imzaladık. Ülkelerimiz arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kuruyoruz" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu yapılan anlaşmaların iki ülke ilişkilerini daha ileriye taşıyacağını söylerken, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ise "Endonezya ve Türkiye'nin ikili ilişkisi günden güne güçlenerek artıyor" dedi."Birlikte Toparlanma - Daha Güçlü Toparlanma" ana temasıyla gerçekleştirilecek zirvede G20 liderleri, "Gıda ve Enerji Güvenliği", "Sağlık" ve "Dijital Dönüşüm" başlıklı üç oturumda fikir alışverişinde bulunacak. G20 Liderler Zirvesi'nin resmi gündemi küresel sağlık mimarisi, sürdürülebilir enerji dönüşümü ve dijital dönüşüm olarak belirlenirken, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da liderlerin ana gündemlerinden biri olması öngörülüyor.CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın Endonezya'daki programına eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.BUGÜN G20 Zirvesi'nde gıda ve enerji güvenliği ile sağlık konuları ele alınacak. Başkan Erdoğan, 'sağlık' başlıklı oturumda katılımcılara hitap edecek. Erdoğan, daha sonra liderlerle ikili görüşmelerde bulunacak. G20 Zirvesi'ne katılan liderler akşam yemeğinde bir araya gelecek. Tahıl koridoru anlaşmasının hayata geçmesinde büyük rol oynayan Erdoğan zirve marjında kritik temaslarda bulunacak. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşecek.