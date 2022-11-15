Eski eşi ve kızı patlamada öldü

Diriliş Ertuğrul, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Arka Sokaklar dizilerinde rol alan oyuncu Nurettin Uçar'ın eski eşi öğretmen Arzu Özsoy ile kızı Yağmur Uçar da saldırıda hayatını kaybetti. Uçar acısını sosyal medyadan "Kabrin nur, mekânın cennet olsun 'datlu kızım'" mesajıyla paylaştı. Anne-kız dün ikindi vakti Şirinevler Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Arzu Özsoy'un babası ise "Kızım Eyüpsultan'daki bir kolejde öğretmendi. Lise ikinci sınıf öğrencisi torunum Yağmur'la ara tatilde gezmeye çıkmışlardı" dedi.