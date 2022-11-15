Numan Kurtulmuş’tan İstiklal Caddesi’ndeki esnafa geçmiş olsun ziyareti

TERÖR ÖRGÜTÜYLE AMANSIZ MÜCADELE VERİYORUZ VE ENİNDE SONUNDA MİLLETİMİZ KAZANACAK

Bazı ülkeler maalesef terörü kendi milli menfaatlerini bir aracı olarak kullandığını kaydeden Kurtulmuş, "Uzunca bir süredir de adına vekalet savaşları dedikleri yani vekil tayin ettikleri taş ören örgüt ve çevreler üzerinden sadece Türkiye'yi değil dünyayı karıştırıyorlar. Türkiye olarak teröre çok bedel ödemiş, çok canı yanmış bir ülkeyiz. Yaklaşık on binlerce insanımızı bu terörde kaybetmiş bir milletiz. Hem Türkiye içerisinde hem Türkiye'nin dışarısında Türkiye düşmanı olan bu aziz millete düşman olan terör örgütlerine karşı amansız bir mücadeleyi veriyoruz ve eninde sonunda mutlaka milletimiz kazanacak. Bu terör örgütlerinin arkasındaki güçlerinin hepsi Allah'ın izniyle Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında dize geleceklerdir. Türkiye ona buna pabuç bırakacak bir ülke değildir. 85 milyon tek vücut olarak tek bir şekilde istikametimizi inşallah bütün bölgede ve yeryüzünde terörün ortadan kaldırılması için dikkatlerimizi teksif ediyoruz" şeklinde konuştu.

ÜLKELER TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEĞİNİ KESSİN TERÖR DİYE BİRŞEY KALMAZ

Türkiye'nin son yıllarda uluslararası alanda önemli başarılar elde etmesinden rahatsız olan bazı çevrelerin olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bazı Türkiye düşmanları grupları, terör çetelerine destek verdiği cümle alemin bilgisi dahilindedir. Eğer ülkeler terör örgütlerine destek vermeyi kessin terör bir günde biter. İnşallah sonuna kadar devam edeceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyüşümüze hep beraber devam edeceğiz. Türkiye'nin her alanda ortaya koymuş olduğu bu başarıyı daha da ileriye götürerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiçbir vatandaşımızın teröre karşı kaybedilmediği bir Türkiye'yi hep beraber inşallah kuracağız" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş daha sonra hastanede yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.