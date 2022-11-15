PKK’nın sözde hastanesi yerle bir edildi





PKK'NIN SÖZDE HASTANESİ YERLE BİR EDİLDİ

Operasyonun başlangıcından bugüne kadar; nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen arazi araması taramasında tespit edilen 23 farklı noktada PKK terör örgütünün 1'i sözde hastane olarak kullandığı tespit edilen 2 adet mağara ve 5 adet sığınak içerisinde; 9 Piyade Tüfeği, 730 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 10 roketatar mühimmatı, 3 EYP yapımında kullanılan telsiz, 12 EYP yapımında kullanılan pil bloğu, 45 ameliyat malzemesi, 11 ameliyat aleti, 10 serum, 200 neşter, 4 şırınga, 90sargı bezi, 2 oksijen tüpü, 400 metre uzunluğunda branda ve çok sayıda örgütsel doküman, yaşam malzemesi ile muhtelif malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile depo, sığınak ve barınaklar imha edilerek kullanılamaz getirildi.