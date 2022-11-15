Şehit oğlunun acısına dayanamadı

İzmirAdliyesi'ne 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı ve uzun namlulu saldırıyı önleyen, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kahraman şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, 2 yıl önce felç geçirdi. Bir süre Elazığ'da, oğlunun ismi verilen Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Sekin, yaklaşık 1 ay önce Ankara'ya sevk edildi. Sekin, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sekin için Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Soylu, "Cesaret timsali şehidimiz Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki amcamız, can emanetini sahibine teslim etti. Rabbim, evladıyla cennette buluşmayı nasip eylesin. Başımız sağ olsun" dedi.