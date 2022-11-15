SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan G20’de peş peşe kritik temaslar!

ERDOĞAN İLE BİDEN ARASINDA ZİRVE

Başkan Erdoğan ile Biden arasında bir görüşme olup olmayacağı bilinmiyordu. G-20 Zirvesi'nin ilk gününde gerçekleşen üst düzey zirveye dünya basını da büyük ilgi gösteriyor.

Başkan Erdoğan ile Biden ikili ilişkiler, bölgesel konular ve küresel meseleleri görüşüyor. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili konunun iki lider arasındaki en önemli konu başlıklarından olduğu belirtiliyor.

Görüşmenin planlı olmadığı belirtiliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan ABD Başkanı Biden'ın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN G20'DE

G20 Liderler Zirvesi için Apurva Kempinski'ye gelen Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN G20 ZİRVESİ'NDEKİ TEMASLARINA BAŞLADI

Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Başkan Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.