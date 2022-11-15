SON DAKİKA | Beyaz Saray’dan Polonya’ya düşen füzeyle ilgili ilk açıklama: Uygun adımlar belirlenecek

Son dakika haberine göre; Polonya'nın Ukrayna sınırında yer alan Przewodow Köyü'ne kaynağı henüz netleşmeyen bir füze düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Polonya'nın NATO üyesi olması nedeniyle gözler ABD'ye çevrildi. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

"POLONYA HÜKÜMETİ İLE ÇALIŞIYORUZ"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Polonya topraklarına bir füzenin düştüğüne dair haberleri gördüklerini ve daha fazla bilgi toplamak için Polonya hükümeti ile çalıştıklarını belirtti.

"UYGUN ADIMLARI BELİRLEYECEĞİZ"

Watson "Şu anda haberleri ya da hiçbir detayı teyit edemeyiz. Ne yaşandığını ve gelecekte atacağımız uygun adımların ne olduğunu belirleyeceğiz." ifadesini kullandı.