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Giriş Tarihi: 15.11.2022 10:19 Son Güncelleme: 15.11.2022 10:33

Taksim saldırısında gözaltı sayısı 50 oldu

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
İLKER TURAK İLKER TURAK
Taksim saldırısında gözaltı sayısı 50 oldu

Son dakika haberler: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısıyla ilgili gözaltı sayısının 50'ye ulaştığını açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili olarak gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığının bütçe görüşmeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili olarak gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi. Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Her türlü terörü, kim tarafında yapılırsa yapılsın, lanetliyoruz. Terör örgütleri insanlık düşmanlarıdır. Türkiye terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugünde kararlılıkla devam ediyor. Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı.Hiç bir terör örgütü, Türkiye'ye yönelik her türlü oyunda, saldırı da başarılı olamayacak."

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Taksim saldırısında gözaltı sayısı 50 oldu
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