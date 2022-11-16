Adnan Oktar’a ikinci şok! 527 kez yapılan görüşme yargıyı harekete geçirdi





AVUKATLARI İLE GÖRÜŞMELERİNE KISITLAMA



İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın avukatları ile görüşmesine kısıtlama getirdi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 16/11/2022 tarihli talebi ile ilgili olarak tutuklu sanık Adnan Oktar'ın üç ay süreyle avukatları ile görüşmesinin teknik cihazla sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınmasına, avukatına ve avukatın sanığa verdiği belge, dosya ve aralarında konuşmalarına ilişkin kayıtlara el konulmasına, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun yazısı içindeki bilgiler de dikkate alınarak haftada 3 gün (Pazartesi, Çarşamba ve Cuma) ve mesai saatleri içerisinde olmak üzere avukat görüşmelerine kısıtlama getirilmesine karar verilmiştir."



Bugün Erzurum Dumlu Yüksek Güvenlikli Cezaevine gönderilecek olan Adnan Oktar, cezasının kalanını bu cezaevinde geçirecek.

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