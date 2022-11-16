Şehit babası oğluna kavuştu

İzmir'de, 5 Ocak 2017 günü adliye yakınlarında bomba yüklü aracı patlatan teröristler, ardından hâkim ve savcıların kullandığı kapıdan adliyeye girmeye kalkıştı. Bölgede bulunan trafik polisi Fethi Sekin, tabancasını çekip, ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan 2 teröristle çatışmaya girdi. Katliamı önlemeyi başaran Sekin şehit olurken, 2 terörist de öldürüldü. Türkiye'yi ağlatan kahraman polisi memleketi Elazığ'da gururla toprağa veren babası Mehmet Zeki Sekin'in kalbi, bu en büyük acıya 3 yıl dayanabildi. İki yıl önce kalp krizi geçiren Mehmet Zeki Sekin, ardından felç oldu. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sekin, durumu ağırlaşınca 15 gün önce Ankara'ya sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Ancak, önceki gün 69 yaşında hayatını kaybetti.Ankara'dan memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine getirilen Mehmet Zeki Sekin için Doğancık Köyü'nde tören düzenlendi. Hacı Hasan Baba Camii'ndeki cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Sekin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Selami Aydın tarafından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Bakan Soylu, tabutu vatandaşlarla birlikte omuzladı. Sekin'in naaşı şehit oğlu Fethi Sekin'in mezarının yanına defnedildi.