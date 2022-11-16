SON DAKİKA: Taksim bombacısının elindeki kırmızı gülün sırrı çözüldü! Çiçekçi ile terörist arasında diyalog...

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geride bıraktığımız pazar günü bir patlama meydana geldi. Patlamanın bir terör saldırısı olduğu kısa sürede tespit edilirken, saldırıyı da Alham Albashir isimli teröristin PKK/PYD'nin talimatı ile gerçekleştirdiği saptandı. Alham Albashir 24 saatten kısa sürede yakalanırken, 50 kişi de gözaltına alındı. Albashir'in İstiklal Caddesi'ne gelişi ve kaçışı da kısa sürede tespit edildi. Bu görüntülerde teröristin elindeki kırmızı gül dikkat çekti. Peki, kırmızı gül ile bir mesaj mı verilmek istendi? Bu sorunun yanıtına sabah.com.tr ulaştı.