SON DAKİKA: Taksim bombacısının elindeki kırmızı gülün sırrı çözüldü! Çiçekçi ile terörist arasında diyalog...

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geride bıraktığımız pazar günü bir patlama meydana geldi. Patlamanın bir terör saldırısı olduğu kısa sürede tespit edilirken, saldırıyı da Alham Albashir isimli teröristin PKK/PYD'nin talimatı ile gerçekleştirdiği saptandı. Alham Albashir 24 saatten kısa sürede yakalanırken, 50 kişi de gözaltına alındı. Albashir'in İstiklal Caddesi'ne gelişi ve kaçışı da kısa sürede tespit edildi. Bu görüntülerde teröristin elindeki kırmızı gül dikkat çekti. Peki, kırmızı gül ile bir mesaj mı verilmek istendi? Bu sorunun yanıtına sabah.com.tr ulaştı.
AYRINTILARA SABAH ULAŞTI
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen ve altı kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı hain ve kalleş terör saldırısıyla ilgili yeni bir ayrıntıya daha SABAH ulaştı.
KIRMIZI GÜLÜN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in (23) kaçarken elinde bulunan Kırmızı Gül'ün sırrı çözüldü. İstiklal Caddesi'ndeki banka oturan terörist Ahlam Albashir'i bankta otururken gören bir çiçek satıcısı Ahlam Albashir'in yanına gelerek çiçek satmak istedi.
ÖNCE ALMAK İSTEMEDİ
Ahlam Albashir önce çiçeği satın almak istemedi. Çiçek satıcısı ısrarcı olunca hem çiçek satıcısını hızlı bir şekilde başından göndermek hem de kaçarken dikkat çekmemek için çiçeği satın aldı. Kırmızı Gül, kaçışı boyunca terörist Ahlam Albashir'in elindeydi.
NE OLMUŞTU?
İstiklal Caddesi'nde pazar günü 16.20'de büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın banka bırakılan bir pakette gerçekleştiği ve terör kapsamlı olduğu tespit edildi. Kameralar incelendi, saldırıyı gerçekleştiren teröristin PKK/YPG'nin özel istihbarat elemanı Alham Albashir olduğu saptandı. Önce Esenler'e oradan da Küçükçekmece'deki hücre evine kaçan Albashir gece yarısı yakalandı. Albashir, saldırıyı gerçekleştirdiğini, PKK'nın özel istihbarat biriminden bir terörist olduğunu itiraf etti. Albashir'e yardım eden Bilal Hassan isimli terörist her yerde aranırken, 2 kilit isim ise avlandı. Toplamda ise 50 kişi gözaltına alındı.