Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Taksim'deki teröristin elindeki 'Kırmızı Gül'ün sırrı çözüldü! İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Giriş Tarihi: 16.11.2022 12:02 Son Güncelleme: 16.11.2022 12:18

SON DAKİKA: Taksim'deki teröristin elindeki 'Kırmızı Gül'ün sırrı çözüldü! İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

EMİR SOMER EMİR SOMER
SON DAKİKA: Taksim’deki teröristin elindeki ’Kırmızı Gül’ün sırrı çözüldü! İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

Son dakika haberine göre; Taksim İstiklal Caddesi'nde geride bıraktığımız pazar günü bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristin kaçarken elinde 'kırmızı gül' olduğu görüldü. Gülün bir mesaj içerip içermediği araştırıldı. Merak edilen 'Kırmızı Gül'ün sırrı çözüldü.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen ve altı kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı hain ve kalleş terör saldırısıyla ilgili yeni bir ayrıntıya daha SABAH ulaştı.

ÇİÇEĞİ ÖNCE ALMAK İSTEMEDİ SONRA...

Saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in (23) kaçarken elinde bulunan Kırmızı Gül'ün sırrı çözüldü. İstiklal Caddesi'ndeki banka oturan terörist Ahlam Albashir'i bankta otururken gören bir çiçek satıcısı Ahlam Albashir'in yanına gelerek çiçek satmak istedi.

KAÇARKEN ATMADI

Ahlam Albashir önce çiçeği satın almak istemedi. Çiçek satıcısı ısrarcı olunca hem çiçek satıcısını hızlı bir şekilde başından göndermek hem de kaçarken dikkat çekmemek için çiçeği satın aldı. Kırmızı Gül, kaçışı boyunca terörist Ahlam Albashir'in elindeydi.

NE OLMUŞTU?

İstiklal Caddesi'nde pazar günü 16.20'de büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın banka bırakılan bir pakette gerçekleştiği ve terör kapsamlı olduğu tespit edildi. Kameralar incelendi, saldırıyı gerçekleştiren teröristin PKK/YPG'nin özel istihbarat elemanı Alham Albashir olduğu saptandı. Önce Esenler'e oradan da Küçükçekmece'deki hücre evine kaçan Albashir gece yarısı yakalandı. Albashir, saldırıyı gerçekleştirdiğini, PKK'nın özel istihbarat biriminden bir terörist olduğunu itiraf etti. Albashir'e yardım eden Bilal Hassan isimli terörist her yerde aranırken, 2 kilit isim ise avlandı. Toplamda ise 50 kişi gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Taksim'deki teröristin elindeki 'Kırmızı Gül'ün sırrı çözüldü! İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA