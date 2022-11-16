SON DAKİKA: Taksim’deki teröristin elindeki ’Kırmızı Gül’ün sırrı çözüldü! İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

NE OLMUŞTU?

İstiklal Caddesi'nde pazar günü 16.20'de büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın banka bırakılan bir pakette gerçekleştiği ve terör kapsamlı olduğu tespit edildi. Kameralar incelendi, saldırıyı gerçekleştiren teröristin PKK/YPG'nin özel istihbarat elemanı Alham Albashir olduğu saptandı. Önce Esenler'e oradan da Küçükçekmece'deki hücre evine kaçan Albashir gece yarısı yakalandı. Albashir, saldırıyı gerçekleştirdiğini, PKK'nın özel istihbarat biriminden bir terörist olduğunu itiraf etti. Albashir'e yardım eden Bilal Hassan isimli terörist her yerde aranırken, 2 kilit isim ise avlandı. Toplamda ise 50 kişi gözaltına alındı.