TBMM Başkanvekili Adan: PKK ve PYD’ye terör örgütü demeyenlerin...

"BÜTÜN DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE ABD PKK VE PYD'YE KONGRE MARİFETİ İLE MİLYON DOLARLARI ONAYLAYARAK DESTEK VERMİŞTİR"

Adan, "Suriye'de bir yapılanmaya öncülük yapılmaktadır. Hepimizin gözü önünde bütün dünyanın gözü önünde PKK ve PYD'ye kongre marifetiyle milyon dolarlar onaylanarak destek verilmiştir. Yakalanan terör örgütlerinin üzerlerinden çıkan silahların hiçbir tanesi kendilerine ait değildir. Silahlar Avrupa ve Amerika menşeili silahlardır. Şükürler olsun ki terör örgütünün Türkiye'de nefesi kesilmiş ancak bu tip kahpeliklerle eylemlerini yapabilmektedirler. Yurtdışında da hepsi saklandıkları mağaralarında yakalanmakta ve adalete teslim edilmekte ve etkisiz hale getirilmektedir. Türk milleti büyüktür teröre asla boyun eğmeyecektir" dedi.