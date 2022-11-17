AK Partili Osman Nuri Kabaktepe’den altılı masaya zor sorular

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz pazartesi 8'inci kez bir araya gelmişti.

"TERÖRDEN SİYASİ MENFAAT DEVŞİRMEYE ÇALIŞMAKTA MI?"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, altılı masanın hangi konularda uzlaşma sağladığını halkın merak ettiğini ifade ederek sosyal medyadan sorular yöneltti. Kabaktepe sosyal medya hesabından, "Milletimiz 6'lı masanın hangi konularda uzlaşma sağladığını merak ediyor! Terörden siyasi menfaat devşirmeye çalışmakta mı? Halkın umursamadığını görünce toplantı sayısını artırmakta mı? Aydınlığı yurt dışındaki karanlık odaklarda aramakta mı?" diye sordu.