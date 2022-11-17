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Giriş Tarihi: 17.11.2022 18:24

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Sinan İnak için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan şehit Uzman Çavuş Sinan İnak için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Sinan İnak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Sinan İnak için başsağlığı mesajı
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