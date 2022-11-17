Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan şehit Uzman Çavuş Sinan İnak için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Sinan İnak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Sinan İnak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 17, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/nmQGElDAcn