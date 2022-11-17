Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etti: Senato Demokratlarda

ABD'de kongre ara seçimleri için oy sayımı, özellikle ABD'nin en kalabalık eyaleti California ve Colorado'da devam ediyor.

Associated Press'e (AP) göre, Cumhuriyetçiler California'da bir bölgede daha kazanarak Temsilciler Meclisindeki sandalye sayısını 218'e çıkardı ve böylece Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etti.

SONUÇLARI KESİNLEŞMEMİŞ 7 BÖLGE BULUNUYOR

Diğer taraftan Demokratlar ise şu ana kadar 210 sandalye elde etti ancak California ve Colorado'da daha sonuçları kesinleşmemiş 7 bölge bulunuyor.