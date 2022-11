Dökülen her damla kana ortaksınız

YUNANİSTAN'A UYARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin son gününde Bali Uluslararası Konferans Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Yabancı gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:İstiklal Caddesi'nde pazar günü meydana gelen terör saldırısı sonrasında doğrudan telefon ve mesaj yoluyla taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür ediyorum. 2'si çocuk, 6 sivilin hayatını kaybettiği bu alçak saldırı, terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. DEAŞ'la mücadele bahanesi altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortak. Bölücü terör örgütü, Suriye ve Irak'ta köşeye sıkıştıkça çaresizliğini bu tür kalleş eylemlerle gizlemeye çalışmakta. Ne yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırsa saklansınlar teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacak. Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyorum. Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Bu olayın akabinde şu anda İstanbul'umuzda ve ülkemizde hava normale dönmüştür.Kuzey Kıbrıs ile ilgili bizim Türk Devletleri Teşkilatı'nda aldığımız karar geçerlidir ve bu kararla ilgili herhangi bir yerden, herhangi ülkeden icazet almamıza da gerek yok. O iş bitmiştir. Bundan sonraki süreçte de olumsuz yaklaşan ülkelere gerekli olan yerde gerekli cevabı vermeye devam ederiz.: Rusya'nın yaptığı açıklamaya saygı duymak durumundayım. Rusya'nın "Bizimle bu işin alakası yok" demesi bizim için önemli. Almanya Başbakanı Scholz ile yaptığımız görüşmede, böyle bir kararı vermenin doğru olmayacağını o da söyledi. Rusya'nın "Bizimle alakası yok" ve Biden'ın da füzelerin Rus yapımı olmadığını açıklamış olması, herhalde bunun Rusya ile alakası olmadığını göstermekte.Tahıl koridorundan gönderilen miktar 10 milyon tonun üzerine çıktı. Burada gübre, amonyak önemli. Bunlarla ilgili çalışmalar da sürüyor. Döner dönmez yine Sayın Putin ile bu görüşmeleri yaparak, gübre ve amonyak nakliyatını da ele alacağız, görüşeceğiz ve süreyi de en azından 1 yıla çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız.Sayın Biden, F-16 konusunda olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi. Cumhuriyetçiler ile daha önce New York'ta yaptığım görüşmelerde de Cumhuriyetçilerin bu konuya olumlu yaklaştığını, özellikle orada kendilerinden dinledim.SAMP-T konusunda bazı teknik engeller söz konusu. Bu teknik engelleri de aşarak, gerek Sayın Macron gerekse Sayın Meloni ile yaptığım görüşmede bunları da aşacağımız kanaatindeyim.Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının ardından geleneği bozmayarak Türk ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege adaları konusundaki açıklamalarını sorması üzerine, "Yunanistan'ın davranışları, yaklaşımları benim her zaman söylediğim 'Bir gece ansızın gelebiliriz' kelamı kibarımı asla geriye götürmez. Yunanistan'da 2-3 isim var ki rahat durmuyor. Bunlar devamlı bu tür açıklamaları yapıyor. Hadlerini bilmiyorlar. Biz bu noktada diyoruz ki 'Komşu, komşuluk hukukunu bil, bizimle fazla dalaşma. Türkiye nerede, sen nerede? Buna dikkat et. İstediğin kadar o adaları doldur, bunların hiçbiri sana bir fayda sağlamayacaktır. Burada Türkiye var. Onun için de yerini, yurdunu iyi bileceksin.' Gelen uçaklar, silahlar, şunlar bunlar kâr etmez. Bu iş kürek işi değil, yürek işidir" cevabını verdi.Terör örgütü propagandası yapan Rudaw'ın Washington temsilcisinin Türkiye'nin, Ege, Suriye ve Irak'ta agresif bir politika izlediği iddiasını içeren sorusuna, "Farklı bir ırkçılığın içindesiniz. Bizim Kuzey Irak'ta, Suriye'nin güneyindeki Kürtlerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla bu tür bir sorunumuz olmadığı gibi" yanıtını verdi. Erdoğan, France 24 muhabirinin, "Biden birçok NATO ülkesiyle otelde toplantı yaptı. Siz neden orada yoktunuz? NATO ülkeleri arasında genel olarak Rusya ve Ukrayna Savaşı, özel anlamda da Polonya sınırında yaşanan olay konusunda herhangi bir bölünme var mı?" şeklindeki sorusuna şöyle yanıt verdi: "Diğer 20 ülkeyi niye sormuyorsun? Demek ki bizi arama imkânları o esnada olmamış olabilir. Konuşulan şey 'Bu füzenin markası nedir, ne değildir?' Zaten Sayın Biden, 'Bu bir Rus yapımı değil' cevabı vermiş. Bizi önemli işlere davet ediyorlar, önemsiz işlere gitmemize gerek yok.Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı öncesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının ardından kendisine soru yönelten yabancı bir gazetecinin "Rusya'yı dünyadan izole etmenin maliyeti hakkında düşünceniz ne olur?" sorusuna, "Maliyeti sınırsız olur" yanıtını verdi.