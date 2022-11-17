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Giriş Tarihi: 17.11.2022 16:43 Son Güncelleme: 17.11.2022 16:52

Emine Erdoğan’dan G20 Zirvesi teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Endonezya G20 Liderler Zirvesi'nden geriye dostluk, kardeşlik ve güzel duygular kaldı.” dedi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan G20 Zirvesi teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında gerçekleşen G20 Lider Zirvesi'ne Endonezya'nın başarılı organizasyonundan dolayı teşekkür etti.

KARDEŞLİK VE GÜZEL DUYGULAR KALDI

Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Endonezya G20 Liderler Zirvesi'nden geriye dostluk, kardeşlik ve güzel duygular kaldı. Samimi ev sahipliği için Endonezya Devlet Başkanı'nın eşi, değerli dostum İriana Joko Widodo'ya ve Endonezya halkına şükranlarımı sunuyorum."

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Emine Erdoğan’dan G20 Zirvesi teşekkürü
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