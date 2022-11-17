Fondaş gazeteci Ruşen Çakır’dan ’İYİ Parti’ çıkışı: Bazı milletvekillleri ile teşkilat yöneticileri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İYİ Parti'nin 6'lı masadaki pozisyonuyla ilgili, "Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür" diyerek, yerli ve milli bir duruş sergileme çağrısında bulunmuştu.

Muhalete yakınlığı ile bilinen gazeteci Ruşen Çakır bugün yaptığı yayında, İYİ Parti'den bazı milletvekilleri ile teşkilat yöneticilerinin partisinden bağımsız olarak bireysel olarak bu çağrıya uyabileceklerini kaydetti.