G20 zirvesi sonuç bildirgesi: Bugünün çağı savaş çağı olmamalı

Zirvenin
ardından yayımlanan
G20 sonuç
bildirgesinde şu
ifadelere yer
verildi:
Türkiye
ve BM'nin
aracılık
ettiği
İstanbul
Anlaşması'ndan
memnunuz. İlgili tarafların,
anlaşmayı tam, zamanında ve
devam edecek şekilde uygulaması
önemli.
Küresel gıda güvenliğine
yönelik mevcut gelişmelerden
derin endişe duyuyoruz. Özellikle
kırılgan ülkelere yönelik acil
önlemler almayı taahhüt ediyoruz.
Nükleer silahların kullanımı
kabul edilemez. Çatışmaların
barış yoluyla çözümü hayati önemde.
Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı.
G20 merkez bankaları,
amaçlarına uygun şekilde fiyat
istikrarını sağlamada güçlü kararlılığa
sahip ve enflasyon beklentilerindeki
fiyat baskılarını izliyor.
Merkez bankaları parasal
sıkılaştırmanın hızını, verilere
dayalı ve açık şekilde, enflasyon
beklentilerinin çıpalandığından
emin olarak ayarlamayı
sürdürecek.