G20 zirvesi sonuç bildirgesi: Bugünün çağı savaş çağı olmamalı

Zirveninardından yayımlananG20 sonuçbildirgesinde şuifadelere yerverildi:Türkiyeve BM'ninaracılıkettiğiİstanbulAnlaşması'ndanmemnunuz. İlgili tarafların,anlaşmayı tam, zamanında vedevam edecek şekilde uygulamasıönemli.Küresel gıda güvenliğineyönelik mevcut gelişmelerdenderin endişe duyuyoruz. Özelliklekırılgan ülkelere yönelik acilönlemler almayı taahhüt ediyoruz.Nükleer silahların kullanımıkabul edilemez. Çatışmalarınbarış yoluyla çözümü hayati önemde.Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı.G20 merkez bankaları,amaçlarına uygun şekilde fiyatistikrarını sağlamada güçlü kararlılığasahip ve enflasyon beklentilerindekifiyat baskılarını izliyor.Merkez bankaları parasalsıkılaştırmanın hızını, verileredayalı ve açık şekilde, enflasyonbeklentilerinin çıpalandığındanemin olarak ayarlamayısürdürecek.