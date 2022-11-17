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Giriş Tarihi: 17.11.2022

G20 zirvesi sonuç bildirgesi: Bugünün çağı savaş çağı olmamalı

G20 zirvesi sonuç bildirgesi: Bugünün çağı savaş çağı olmamalı
Zirvenin ardından yayımlanan G20 sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi:
Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz. İlgili tarafların, anlaşmayı tam, zamanında ve devam edecek şekilde uygulaması önemli.
Küresel gıda güvenliğine yönelik mevcut gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Özellikle kırılgan ülkelere yönelik acil önlemler almayı taahhüt ediyoruz.
Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez. Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı.
G20 merkez bankaları, amaçlarına uygun şekilde fiyat istikrarını sağlamada güçlü kararlılığa sahip ve enflasyon beklentilerindeki fiyat baskılarını izliyor.
Merkez bankaları parasal sıkılaştırmanın hızını, verilere dayalı ve açık şekilde, enflasyon beklentilerinin çıpalandığından emin olarak ayarlamayı sürdürecek.
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G20 zirvesi sonuç bildirgesi: Bugünün çağı savaş çağı olmamalı
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