Hain FETÖ’cüler, milleti hesaba katmadılar

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınlarının bir araya geldiği, '15 Temmuz Geleneksel Şehit Aileleri Derneği Altıncı Toplantısı Antalya'da devam ediyor. 15 Temmuz Derneği'nce düzenlenen ve 58 farklı ilden şehit yakınlarının katıldığı programda SABAH'a konuşan 15 Temmuz şehidi Recep Gündüz'ün babası Yaşar Gündüz yaşadığı evlat acısını anlattı:"FETÖ'cü hainler her şeyin hesabını yapmışlar. Ama Erzincanlı garibanın oğlunun hesabını yapamadı, Recep'in hesabını yapamadı. Tokat'taki Ahmet ağabeyin oğlunun hesabını yapamadı. Benim Recep'im kimdi bilir misin? Baba 60 yaşında ayağı sakat, o İstanbul'a, babasına anasına ekmek parası için gitmişti. Vatan için şehit oldu. Bizler gururlu aileyiz. Ne mutlu benim oğluma şehit oldu. İlk önce evladımın yaralı olduğu söylendi. Dayımın oğlu geldi, 'Başınız sağolsun, Recep'i kaybettik' dedi. O anda şivan bizde koptu. İstanbul başımıza yıkıldı. Allah düşmanıma bile evlat acısı vermesin.Adli Tıp'a gittik. Recep Gündüz'ün babası olduğumu söyledim. 'Erzincan'dan geldim, oğlumu görmek istiyorum' dedim. Görevli, 'Amca burası çok cenaze dolu. Bunları tek tek gösteremeyiz' dedi. Ben de, 'Kurban olayım, sadece bir cenaze göreceğim, onun suratını açarsın. Recep ise kabul edeceğim, değilse çıkacağım' dedim. Yavrular hep yatıyor. Bir tane sedye gösterdim. Fermuarı açtık. Bir gözü açık, bir gözü yumuk... Bir baktım ki evladım. Orada yapıştım ona. Recep'im orada yatıyor." Recep Gündüz, İstanbul'daki bir inşaatta çalışıyordu. 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Darbecilerin ateşiyle şehit düştü. Memleketi Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Kurukol Köy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.Yalnız kaldığımda hep ağlıyorum. Ama dışarda ağlamıyorum. İçerdeki ağlamamın sebebi evlat acısıdır, unutamıyorum. Dışarda gülmem ise düşmana karşı. Ağlayarak görmesinler. Evlat acısı çok büyük bir acı. Onlar ağlayarak görmesin ki yerin dibine girsinler. Onlar kendilerini yiyip bitirecekler.