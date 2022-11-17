Muş’ta 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'ye İran sınırından girdiği tespit edilen 2 PKK'lı Muş'ta Jandarma'nın başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınır ötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

İstihbarat birimleri İran sınırından 2 teröristin girdiği tespit edildi. Muş İl Jandarma komutanlığı birimleri çatışmada Muş Varto'da 2 PKK'lı teröristten biri canlı, diğeri ölü ele geçirdi.

BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından i"İran sınırından Türkiye'ye girdiğini tespit ettiğimiz, Tunceli'ye görevlendirildiğine yönelik istihbari bilgimiz olan ve Muş Varto'da takibi yapılan 2 PKK'lı teröristten biri canlı, diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi. Allah, Kahraman Jandarma'mızı korusun" şeklinde paylaşımda bulundu.