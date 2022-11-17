Muş’ta 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'ye İran sınırından girdiği tespit edilen 2 PKK'lı Muş'ta Jandarma'nın başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınır ötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.
İstihbarat birimleri İran sınırından 2 teröristin girdiği tespit edildi. Muş İl Jandarma komutanlığı birimleri çatışmada Muş Varto'da 2 PKK'lı teröristten biri canlı, diğeri ölü ele geçirdi.
İran sınırından Türkiye'ye girdiğini tespit ettiğimiz, Tunceli'ye görevlendirildiğine yönelik istihbari bilgimiz olan ve Muş Varto'da takibi yapılan 2 PKK'lı teröristten biri canlı, diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi👏👏👏— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 17, 2022
Allah, Kahraman @Jandarma'mızı korusun... pic.twitter.com/kqCkNcs1OG
BAKAN SOYLU DUYURDU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından i"İran sınırından Türkiye'ye girdiğini tespit ettiğimiz, Tunceli'ye görevlendirildiğine yönelik istihbari bilgimiz olan ve Muş Varto'da takibi yapılan 2 PKK'lı teröristten biri canlı, diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi. Allah, Kahraman Jandarma'mızı korusun" şeklinde paylaşımda bulundu.