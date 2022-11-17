Uzundereliye Soyer işkencesi

İzmır'ın, Karabağlar ilçesindeki Uzundere Mahallesi sakinleri, yılan hikâyesine dönen kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirilmesini bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 11 yıl önce vaat ettiği proje, aradan geçen yıllara rağmen bir türlü başlamadı. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in son olarak AK Parti'nin, "Tapuları devredin, bakanlık yapsın" çağrısına da olumsuz yanıt verdiğini belirten mahalleli, Soyer'in "Biz yapacağız" sözünü ise hiç tutmadığını söyledi.Soyer'in sözü üzerinden de 13 ay geçtiğini belirten Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, "Örnek proje diye yola çıktığınız işi neden bitirmiyorsunuz? Artık tahammülümüz kalmadı. 11 yıllık işkence artık son bulsun" diyerek tepkisini dile getirdi. Uslu, "Uzundere'nin bitirilemeyen, kangren olan bu dönüşümü için lütfen yetkiniz dâhilinde konuya el atın" diyerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da çağrıda bulundu.