Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan Kılıçdaroğlu’na olay gönderme: Özgürlük Türk milleti ile inşa edilir

CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Biyokimya mühendisi Aslı Baykal 'gayrımililer' çıkışı sonrası bu kez de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir göndermede bulundu.

Aslı Baykal, "Özgürlükçü olmak için gayrı milli olmak zorunluluğu yoktur. Elbette özgürlükçü ve demokratım ve elbette milliyim. Benim çizdiğim siyasal model budur." ifadelerini kullandı.