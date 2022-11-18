Meslek liselerinin geliri 1.6 milyar lirayı aştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitimde "eğitim-üretim-istihdam" döngüsünün güçlendirilmesi çerçevesinde, öğrencilerin gerçek üretim ortamlarında yaparak ve üreterek öğrenmelerini sağlamak amacıyla okulların döner sermaye işletmelerindeki üretim faaliyetlerini desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Özer yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Döner sermaye işletmesi olan mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızın 2021 yılının ilk 10 aylık geliri 558 milyon 231 bin lira iken bu miktar yüzde 196 oranında artış kaydederek 2022 yılının ilk 10 aylık gelir toplamları 1 milyar 651 milyon liraya ulaştı. Bakanlık olarak bizim 2022 yılındaki hedefimiz 1.5 milyar liralık üretim kapasitesine ulaşmaktı, ancak 2022 yılının ilk 10 ayında hedeflediğimiz bu üretim kapasitesini şimdiden aştık.İstanbul 2021 yılında 78 milyon 711 bin lira olan gelirini bugün itibarıyla 184 milyon 321 bine, Ankara 49 milyon 882 bin liralık gelirini 162 milyon 568 bin liraya yükseltti. Gelirini 141 milyon 142 bin liraya yükselten Gaziantep üçüncü, Bursa 112 milyon 315 bin lirayla dördüncü, Konya ise gelirini 76 milyon 274 bin liraya yükselterek beşinci sırada yer aldı.2022'nin ilk 10 aylık dönemde en fazla gelir elde eden ilk üç okul ise sırasıyla Gaziantep Şehitkamil Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa Osmangazi Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. 3 okul, bilişim teknolojileri, elektrik elektronik, kimya ve metal teknolojisi, mobilya ve iç mekân tasarımı, metalürji, plastik, tekstil, makine ve tasarım, inşaat ve motorlu araçlar teknolojisi ile aile ve tüketici hizmetleri alanlarında üretim yapıyor.Döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde edilen ilk 5 alan ise sırasıyla yiyecek-içecek hizmetleri, mobilya ve iç mekân tasarımı, konaklama ve seyahat hizmetleri, metal teknolojisi ile kimya teknolojisi.