Soruları 1985’te çalmaya başlamışlar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından FETÖ irtibatı olduğu gerekçesiyle eski Albay Cengiz Cankurt hakkında idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren Cankurt, 1985'te Ankara'ya gelerek FETÖ'ye ait bir evde sınava hazırlandığını kaydetti. Cankurt, evde bulunan üniversite öğrencisinin Türkçe, fen ve matematik çalıştırdığını ve evde kaldığı dönemde kendisini tanımaya, ölçmeye çalıştıklarını söyledi. Cankurt, "Sınava 1985 yılında girdim. Bana ders çalıştıran kişi sınavdan birkaç gün önce aynı evde bana sınavda çıkacak Türkçe sorularını verdi. Aslında bana o an bu soruların sınavda çıkacağını söylemedi. Ancak o konulara, o sorulara çalışmamı söyledi. Ben sınava girdiğimde Türkçe kısmında çıkan soruların bir kısmını bana ders veren kişinin 'çalış' dediği sorular olduğunu gördüm. Sınavı kazandım, mülakat ve sağlık muayenesinden sonra Kuleli Askeri Lisesi'ni kazandım. Bana gösterilen soruların sayısını hatırlamıyorum" dedi.Cankurt "Askeri okulun ilk yılında koridorda önümü keserek bu örgütün sohbetlerine veya evlerine çağırmış olabilirler. Bahsettiğim bu dönem de dahil olmak üzere Fetullahçı yapıyla hiçbir zaman temasım olmadı. 1986'daki idari soruşturmada verdiğim beyanda ve söylediğim sözlerden dolayı bu kişiler etrafımdan uzaklaştı. Kod adı, benimle irtibatlı bir örgüt mensubu olmamıştır. TSK'dan neden ihraç olduğumu bilmiyorum" diye konuştu.