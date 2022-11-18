İşte teröristin ifadesi: Talimatı YPG’den çiftlik evinde aldım

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçen pazar günü 6 vatandaşın ölümü, 81 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısının faili kadın terörist Ahlam Albashir sorgusunda çarpıcı detaylar anlattı. Terörist Ahlam Albashir ifadesinde PKK/YPG ile ilk bağlantısını ve sevgilisi olduğunu öne sürdüğü örgütün istihbarat elemanı Ahmed A. ile tanışmasını anlattı. Albashir ayrıca Kobani'de Hacı isimli teröristten aldığı talimatları, saldırı öncesi ve sonrasında yaşananları da bir bir dile getirdi. Taksim'de ise iki kez keşif yaptığını itiraf etti. İşte terörist Albashir'in anlattıkları:2017 yılında Münbiç'te YPG üyesi olduğunu öğrendiğim Ahmed A. ile tanıştım. Ona âşık oldum. Sevgili olduk. Bana mensubu olduğu PKK/YPG'den bahsetti. Ben de örgüte katıldım. Sonra Ahmed, Cerablus'a gitti, arkasından da ben gittim. Burada örgüt beni içine çekmeye çalıştı, görevler teklif etti. Bir süre sonra Ahmed A.'nın izini kaybettim ama örgütle ilişkim kesilmedi. Onlar da beni bırakmadı. Ahmet A.'nın 2018'de örgüt içi infaz kararıyla öldürüldüğünü öğrendim.Benden sorumlu olan Hacı kod adlı kişi geçtiğimiz temmuzda beni Cerablus'ta görevlendirdi. Gitmeyi kabul etmedim. Bir süre sonra Münbiç'te yanıma PKK'nın üst düzey sorumlularından ve istihbarat elemanı olduğunu öğrendiğim Hasan Cemil diye bir kişi geldi. "Hacı seni çok önemli bir görev için yanına çağırıyor. Çok önemli bir konuda görevlendirecek" dedi. Ben de Münbiç'teki çiftlik evinde yanına gittim. Hacı bana, "Türkiye'ye gideceksin. Bilal Hassan ile birlikte karı ve koca gibi davranacaksınız" dedi. Bana biraz para ve cep telefonu verdi. Kaçakçılar beni İdlib'e götürdü. Bilal Hassan ile ilk olarak orada tanıştım. Bana Kürt asıllı olduğunu ve Türklerden nefret ettiğini söyledi.27 Temmuz'da önce yine insan kaçakçılarıyla birlikte Hatay'a giriş yaptık. Oradan da hemen araçla İstanbul'a geldik. Bilal Hassan'ın cep telefonuna gelen konumla İstanbul Esenler'deki eve gittik. Daha önce Türkiye'ye gelmemiştim. Bilal Hassan 4 ay boyunca hiç dışarıya çıkmadı. Ben de fazla çıkmadım. Sadece iki kez Yasir El Koru ile Taksim'e gittim. Patlamaya yakın tarihlerde son 1 ay içerisinde gelerek keşif yaptım. Son olarak Taksim'e patlamadan 11 gün önce gittim.Pazar günü Bilal Hassan ve Yasir El Koru ile birlikte yola çıktık. Taksim'e geldik. Bilal Hassan bana kahverengi çantayı ve beyaz poşeti araçtan almamı söyledi. Banka gittim, 40 dakika oturdum. Oraya geldiğimde mağazanın önünde otururken cep telefonuma bir video ve fotoğraflarım geldi. "Hacı" beni aradı ve çantayı oraya bırakmamı söyledi. "Tamam" dedi. Ben de çantayı banka bıraktım ve kaçmaya başladım. Bindiğim taksiyle Esenler'e geldim. Oradan Ahmed Jarkas isimli kişi beni aldı ve Küçükçekmece'deki adrese götürdü. Giderken cep telefonumu kırdı.Kendılerine evli çift süsü veren terörist Ahlam Albashir ve firari Bilal Hassan'ın Esenler'de 4 ay boyunca kaldıkları evin sahibi olan Suriye uyruklu çiftin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. O paylaşımlarla birlikte; ikilinin bölücü terör örgütü PKK ile olan bağları kesinleşmiş oldu. Ayn El Arab'dan ev sahiplerini arayan, Ahlam Albashir'i ve Bilal Hassan'ı İstanbul'a göndererek Esenler'deki adrese yerleştiren ve terör saldırısının talimatını telefonla ev sahiplerine veren "Hacı" kod adlı teröristle irtibatı kuran ev sahiplerinin, PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın görsellerinin bulunduğu fotoğrafları ele geçirildi. Öte yandan Ahlam Albashir'in Esenler'de kaldığı evin sahibi olan ve Kobani'deki Hacı'dan saldırı talimatını alan isim de belli oldu. Bu kişinin isminin Ferhat Habeş olduğu öğrenildi. Gözaltındaki Habeş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Türk bayrakları arasında fotoğraflandı.arada terörist Ahlam Albashir'in (23) yakalandığı hücre evinde 4 cep telefonuna ulaşıldı. Telefonlar detaylı bir incelemeye alınırken, Albashir'in sürekli kullandığı cep telefonuna ise henüz ulaşılamadığı bildirildi.