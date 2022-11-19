ABD hem kendini ezdirmeme hem örgüte ikaz peşinde

Güvenlik ve Terör Uzmanı. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Taksim'de bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalanması önemliydi. Münbiç ve Azez bölgesinde ilişkiler kurduğu yönünde ifadeleri var. Türkiye muhtemelen o bölgedeki yapılanmaları tespit etti. Ve operasyon yapacak. ABD, Türkiye'nin o bölgeye yapacağı bir askeri harekata zaten karşıydı." sözlerini kullandı.

Coşkun Başbuğ

ABD'nin bu açıklaması terör örgütüne yarı ikaz gibi dursa da kendini ezdirmeme arayışı içerisinde. ABD, bu açıklamayı yapmasaydı örgüt içindeki ve bölgedeki etkinliği sorgulanır hale gelecekti. Zaten iyice azalan bölgedeki etkinliği çökecekti. ABD bu mesajıyla kendini ezdirmeme peşinde. Hem örgüte haber verdi, hem de tüm dünyaya harekattan haberim vardı mesajını verdi." dedi.

ÇELİŞKİLERLE DOLU BİR MESAJ

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "ABD'nin bunu açıktan yapmasının nedeni Türkiye'ye mesaj veriyor. Bu mesaj üzerinden birilerine göz kırpma var. ABD'nin PYD/YPG'yi desteklediğini zaten biliyoruz. Çelişkilerle dolu bu mesajda başka bir şey var. Senin o bölgede kaç tane adamın var ki bu mesajı yayımlıyorsun? Kendi adamlarının basın duyurusuyla bilgilendirmeye gerek yok." İfadelerini kullandı.