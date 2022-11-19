Koruyucu aile oranı 20 yılda 17 kat arttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısını son 20 yılda 17 kat artırdı. Şimdiyse Türkiye, koruyucu aile sistemini Azerbaycan'la paylaşacak. Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi'yle oranları artırmayı amaçlayan bakanlık, 2022'de bu hizmet sayesinde 388 çocuğu sıcak aile yuvasına kavuşturdu.Son 20 yılda 8 bin 793 çocuk, koruyucu aile hizmetinden yararlanarak yuvaya kavuşturuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022'de 388 çocuğu koruyucu aileyle buluşturdu. SABAH, aile odaklı "Koruyucu Ailelik Sistemi" modelinden yararlanmak isteyen aileler için adım adım evlat edinme yollarını sıraladı.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup sürekli olarak Türkiye'de ikamet eden, 25-65 yaş aralığında bulunan, en az ilkokul mezunu, düzenli geliri bulunan ve evli, bekâr veya çocuklu, çocuksuz olan herkes koruyucu aile olabilir.Aile, ikamet ettiği ildeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğüne dilekçe vererek veya e-devlet ve ebasvuru.aile.gov.tr adresinden başvuru formu doldurarak başvuru yapabilir.Koruyucu Aile Yönetmeliği kapsamında ailelerden çeşitli belgeler isteniyor. Bu belgeler, sağlık raporu, aile içinde çocukla beraber yaşayacak kişilerin adli sicil kaydı, öğenim belgesi, gelir belgesi ve koruyucu aile olacak kişilerin, çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve hastalığının olmadığını gösteren doktor raporu.İstenen belgeler sağlandıktan sonra inceleniyor. İncelenen belgeler şartlara uyuyorsa çocuk ile koruyucu aile ilişkileri açısından önem taşıyan temel mesleki değerlendirmeler yapılıyor. Ailenin birlikte yaşadığı aile üyeleri, akraba ve sosyal çevre de önemseniyor. Başvuruyu değerlendirme sürecinde, çocuğun yüksek yararı gözetiliyor.Koruyucu aile sözleşmesi imzalanıncaya kadar çocuk ve ailenin birlikte zaman geçirmeleri sağlanıyor. Tanışma sürecinde belirlenen saatlik, günlük, iki haftalık ve toplamda iki ayı geçmeyecek süreyle koruyucu aile ve çocuk bir araya getiriliyor. Bu süreç, taşınmadan önce çocuk ve ailenin birbirini tanıması ve alışması için düzenleniyor.Sözleşmesi onaylanan aileye, ailenin talebine göre çocuğun yaşı, eğitimi ve özel durumları dikkate alınarak ihtiyaçlarının karşılanması için ödeme yapılıyor. Ücret, gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda elde edilen rakamın sırasıyla yüzde 50'si, yüzde 75'i, yüzde 80'i, yüzde 85'i ve yüzde 90'ı alınarak belirleniyor.Çocuk, öz aile ile vakanın özelliklerine göre belirlenen aralıklarla düzenli olarak izleniyor. Bakanlık, duyguların paylaşılması ve izlemelerin sonucunda çocuğun yüksek yararı gözetilerek gerekli halde danışmanlık veriyor. Koruyucu aileye verilen çocuk her anlamda destekleniyor ve gelişimini olumsuz etkileyecek durumlara maruz kalması engelleniyor.