PKK’nın kadın sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, İstiklal Caddesi'ni kana bulayan kadın teröristin gündemde olduğu bir dönemde, PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve beraberindeki 4 teröristi etkisiz hale getirdi. MİT, deşifre olmamak için özel çaba gösteren PKK/YPG'nin YJA-Star sorumlusu Norşin Afrin'in yerinin tespiti için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda sahadaki MİT ajanları, Afrin'in yerini belirledi ve yakın çevresine sızdı. Irak'taki operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilecek eylemleri yönetmek üzere Norşin Afrin'in bu bölgeye gideceği bilgisine ulaşan MİT, harekete geçti. MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla Norşin Afrin ve beraberindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'nın, örgüt üyelerinin kaçışını önlemek için Norşin Afrin'in etkisiz hale getirildiğini gizlediği belirtildi.Suriyeli Norşin Afrin, 2000'li yılların başında örgüte katıldı. Uzun yıllar Türkiye içerisinde faaliyet gösterdi. İlerleyen yıllarda PKK/KCK'nın Türkiye metropollerinde gerçekleştirdiği eylemleri düzenleyen sözde Özel Güç yapısına katıldı ve örgüt yöneticilerinden oldu.Türkiye'ye yönelik çok sayıda eylemin talimatını verdi. TSK'nın Suriye'deki operasyonlarına karşı örgütün eylemlerini organize etti. Pençe-Kilit Harekâtı'na karşılık teröristleri yönlendirdi. HPG ve YJA Star Askeri Konsey üyesi oldu. Aynı zamanda Gare YJA Star Sorumlusu olarak faaliyet gösterdi.