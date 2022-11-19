Türk hekimler 7 yıldır Somali’de şifa dağıtıyor

Somali'debulunan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ülkedeki sağlık sisteminin ayağa kaldırılmasına büyük katkı sağlıyor. Türk hekimler, 7 yıldır hastalara şifa dağıtıyor. Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yapımına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 2012'de başlandı. TİKA tarafından 2014'te tamamlanan hastane, 25 Ocak 2015'te Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı.Somali'nin sağlık altyapısının kurulmasına hizmet eden hastane lojman, hemşirelik okulu ve caminin de içinde olduğu 63 bin metrekarelik bir kampüse ev sahipliği yapıyor. Türkiye'deki devlet hastanesinden farksız olan hastanede poliklinikler, yataklı servisler, ameliyathaneler, doğum salonları, yoğun bakım ünitesi, MR, tomografi ve taş kırma üniteleri aktif bir şekilde çalışarak sadece ülke değil, bölgedeki hastalara da şifa dağıtıyor. İç savaşın ardından terör ve ekonomik sorunlarla boğuşan ve sağlık hizmetlerinin sağlanamadığı 16 milyon nüfuslu ülkede, Türk hastanesi sayesinde Somali halkı pek çok zorlu hastalığı tedavi ettirebiliyor.Zengin ya da yoksul fark etmeksizin hemen hemen her kesimden Somalilinin hizmet aldığı hastanede, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen Türk sağlık profesyonellerine ek olarak yerel sağlık çalışanları ile birlikte yaklaşık bin personel istihdam ediliyor. Ayrıca hastanede, yalnızca hastalar tedavi edilmiyor, hekim ve personel de yetiştiriliyor.Hastane, özellikle beyin ve sinir cerrahisi kliniğinde de birçok ilke imza attı. Klinikte, aktif olarak beyin tümörleri, beyin damar bozuklukları, kafa travmaları, beyin kanamaları, beyin ve omurga enfeksiyonları, bel ve boyun fıtıkları, omurga çıkıkları tedavi ediliyor. Türk doktorlarının olağanüstü becerisi, Somali halkının bu tür hastalıkların tedavisi için başka ülkeler aramasına, yüksek maliyetlerle sağlık sorunlarının giderilmesine gerek kalmıyor.