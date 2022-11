Ukrayna’ki 88 Ahıska Türkü, Türkiye’ye getirildi

"BİZİ BURAYA GETİRENLERE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Çocukları ile gelen Alvida Taştanova, "Yolculuğumuz iyi geçti diyelim ancak çok yorulduk. 20 gündür yoldayız, çok şükür her şey geride bıraktık ve Türkiye'ye geldik. Buraya geldiğimiz an o günleri unuttuk. İnşallah her şey yoluna girer. Orada irademizle, gücümüzle, birbirimize kenetlenerek bekledik. Bizi buraya getirenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Torunları ve gelini ile gelen Fatime Ahmetova, "Herkese çok teşekkür ediyorum. 19 gündür yoldayız ve nihayet Türk topraklarına ayak bastık. Ve artık geride kalan günleri unuttuk. Torunlarımla gelinimle beraber geldim. Oğlumla eşim geride kaldı onlar da arabalarla geleceklerö ifadelerini kullandı.