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Giriş Tarihi: 20.11.2022

Bombacıyı Taksim’e bırakıp eşyalarını toplamış

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bombacıyı Taksim’e bırakıp eşyalarını toplamış
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının kilit ismi firari Bilal Hassan'ın kaçış hazırlığına saldırının hemen öncesinde başladığı ortaya çıktı. Bulgaristan'a kaçtığı değerlendirilen Hassan'ın korsan taksici Yasir El Korali ile birlikte bombacı Ahlam Albashir'i Taksim'e bıraktıktan sonra Esenler'e dönüp eşyalarını topladığı saptandı. Esenler'de göçmen kaçakçısı Ammar Jarkas olduğu değerlendirilen bir kişiyle bir işyerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kaçış güzergâhı deşifre edilen Bilal Hassan ve yanında kişinin ellerinde poşetler ve bir sırt çantası olduğu görüldü.



İkilinin saat 16.10'da kahverengi Fiat Doblo ile hareket ettiği görüldü. Edirne'ye giden Bilal Hassan'ın numarası tespit edilen cep telefonunu Edirne'ye gittikten sonra kapattığı belirlendi. Bölgede 'göçmen kaçakçılığı' yapan Hüseyin Güneş'in iki ayrı göçmen kaçakçılığı organizasyonu içerisindeyken kendisine teslim edilen Bilal Hassan'ı 10 kişilik ilk gruba dahil ettiği ve düzensiz kaçak göçmenlerin arasına karıştırarak onlarla birlikte kaçmasını sağladığı tespit edildi.

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Bombacıyı Taksim’e bırakıp eşyalarını toplamış
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