Domuzdan insana kalp nakli rutin hale gelecek

Dünyadailk kez genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan kalbi insana nakletmeyi başaran Maryland Üniversitesi Hastanesi'nin Zenotransplantasyon Klinik Direktörü Prof. Dr. Muhammed Mansoor Mohiuddin, Antalya'da düzenenen 17. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) Kongresi'ne katılmak için Türkiye'ye geldi. Domuzdan insana kalp naklinin tüm detaylarını Türk doktorları ile paylaşan Prof. Dr. Mohiuddin, SABAH'a konuştu. Dünyada umut veren deneysel kalp naklinin 1-2 yıl içinde rutine girerek, daha da çok kalp bekleyen hastaya yapılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Mohiuddin, birçok kalp nakli bekleyen hasta ve yakınından e-mail aldığını kaydetti. İşte dünyanın umutla beklediği domuzdan insana kalp operasyonlarının geldiği noktayla ilgili Prof. Dr. Mohiuddin'in anlattıkları:İlk başarılı domuzdan insana kalp nakli oldu. 7 Ocak'ta ileri düzeyde hasta olan David Bennett'a yaptığımız nakilde, Bennet en uzun yaşayan hasta oldu. Nakilden sonra 50 gün çok iyi gitti. Ama sonra hastanın enfeksiyonlara karşı bağışıklığı gitti. Son 10 günü kötü geçti. Kurtarma çalışmaları yaptık. Ama olmadı. 60'ıncı günde hayatını kaybetti. Nakilden sonra 60 gün hastanede yaşadım. O hayatını kaybettiğinde kalbim sızladı. Bu en uzun sağ kalımdı. Büyük başarıydı. Domuzdan kalp naklinin maliyeti 1.5 milyon dolardı. Çok pahalı bir deney oldu. İleri ki dönemde maliyetler daha da düşecek. İnsandan insana nakil seviyesine gelecek.Domuzdan insana kalp nakli yaparken, domuz kalbinin genetiğini değiştiriyoruz. Domuzlar bu nakiller için özel olarak yetiştirilen domuzlardır. İnsana zararlı olan genler çıkarılıp, modifiye ediyoruz. Nakilde 10 geni değiştiriyoruz. 3 tanesi tamamen çıkarılıyor. 6 tanesi yeni ekleniyor. Klasik domuz geninden 10 adet farkı gene sahip oluyoruz. Örneğin insanda uyumlu olmayan pıhtılaşma geninde değişiklik yapıyoruz.Bundan sonraki nakilde durumu daha iyi olan bir hastada deneyeceğimiz için çok daha başarılı olacağız. Umudumuz bu nakilleri daha da fazla yapabilmek. Bu nakil, organ bekleyen insanlar için büyük umut. 1-2 yıl sonra daha da aktif hale gelecek. Neredeyse hergün kalp nakli bekleyen hasta ve yakınlarından gönüllü olmak istediklerini belirten e-mailler alıyorum.ABD'de Prof. Dr. Muhammed M. Mohiuddin tarafından 7 Ocak 2022'de gerçekleştirilen operasyonda, genetiği değiştirilmiş domuz kalbi 57 yaşındaki David Bennett'e nakledilerek bir ilke imza atılmıştı. Operasyon 7 saat sürmüştü. Hatta kendi kendine nefes almaya başlamıştı. Hastanın deneysel ameliyattan üç gün sonra durumunun iyi olduğu açıklanmıştı. Bennett , 2 ay sonra hayatını kaybetmişti. Operasyon, organ nakli olmayı bekleyen binlerce kişi için umut olarak gösterilmişti.Antalya'da düzenlenen 17. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) Kongresi'ne çok sayıda bilim insanı katıldı. Kongreye ilgi büyüktü.