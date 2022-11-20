FETÖ’ye ’aman’ yok! 339 bin şüpheli gözaltına alındı

Diğer terör örgütlerinden farklı olarak hain emellerini devletin bütün kılcallarına sızarak içeriden aldıkları güçle devleti ele geçirmeyi bir yöntem olarak kullanan FETÖ terör örgütü, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimiyle açığa çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ terör örgütü ile mücadele kesintisiz ve tavizsiz bir şekilde sürdürülüyor. FETÖ büyük oranda devlet kadrolarından temizlenmesiyle birlikte hareket edemeyecek hale geldi.

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile görevlerinden ihraç edilenlerin işlerine iade edilip edilmeme kararını vermek üzere 2017'de kurulan Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. Komisyona 127 bin 278 başvurudan 126 bin 871'i hakkında karar verilirken 407 dosyanın incelenmesi devam ediyor. Komisyon tarafından yapılan değerlendirme içerisinde karara bağlanan 126 bin 875 başvurudan 17 bin 844 başvurusu dosyası hakkında kabul kararı aldı. 58 bin 428 kişi hakkında ise ceza yargılamaları sonucu mahkûmiyet kararı verildi.