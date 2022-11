Geceleri uyuyamıyoruz

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişi hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda patlamanın şiddetiyle savrulan bebek arabası fotoğrafı saldırının sembolü olmuştu. O bebek arabasında oturan ve saldırıdan yaralı olarak kurtulan 3 yaşındaki Almeda Sinan'ın annesi Dilay Sinan, o gün yaşadıkları dehşeti ilk kez SABAH'a anlattı.Kızıyla birlikte taburcu olup eve geldiklerini söyleyen Sinan, o anları şöyle anlattı: "Bir restorana girdik ama kızım orada yemediği için İstiklal'de bir simit alalım en azından dedim. Simidi aldık, orada biraz bekledik. Kızım ilk oturduğumuz yerde yemek yeseydi biz o anda orada olmayacaktık. Patlamanın şiddetiyle savrulduk. Bir anda eşim, çocuğumu kaldırıyor kanlar içinde zor gidiyordu. Ben bayağı sürüklendim. Zaten patlamayla bir dalganın geldiğini gördüm, ne olduğunu anlayamadım. Saksılara yakındım, eşim bebek arabasından kızımızı çıkarmaya çalışıyordu. Kızımın suratının bir tarafı kanlar içindeydi. 'Siz gidin beni bırakın, ben bir şekilde bulurum bir yolunu' dedim. Bir ara ayağa kalktım 'Ne olursunuz ambulans çağırın' dedim ama insanlar sadece suratıma bakıyordu. Yardım etmedi kimse, sadece tekrar ayağa kalkmaya çalışıp ara sokağa girdiğimde motosikletli bir arkadaşı durdurdum. Orada bana yardımcı olan genç çocuklar vardı 'Abla ayakların tutmuyor, binemezsin düşersin' dediler. 'Çocuğum gitti gitmem lazım' dedim. O motosikletliden Allah razı olsun, beni hemen götürdü. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü beni. Oraya gittiğimde hemen sedyeye aldılar. Kızımın tedavisi yapılıyordu doktorlar başındaydı."Almeda'nın patlamanın farkında olduğunu ifade eden anne Dilay Sinan, şöyle devam etti: "Almeda'yı plastik cerrahi tedavisi için Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Enfeksiyon kapmaması için hastaneden eve yolladılar ama şimdi yüzü tedavi altında. Yaralarında biraz sönmeler başladı, burnunda derin bir yarası var. Eve çıktığı için keyfi şu an yerinde ama haberlere bile bakmadık uzun süre. Kızım tek bir seste bile ağlıyor, huzursuz oluyordu. Tabii ki üzücü, şu an bile doğru düzgün uyuyamıyoruz. Gözlerimizi kapattığımız anda patlamanın etkisiyle fırladığımız anları görüyoruz."AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte Taksim İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının yaşandığı alana gelerek, ölenler anısına kurulan platforma karanfil bıraktı. Burada gazetecilere açıklama yapan Çelik, emniyet güçlerinin bu hain saldırıyı yapanları süratli bir biçimde yakalaması ve failin bağlantılarını hızlı bir şekilde tamamen ortaya çıkarmasıyla her şeyin tekrar normale döndüğünü belirtti. Çelik, şöyle konuştu: "Türkiye kesinlikle güvenli bir ülkedir, bir güven ülkesidir. Hiç kimse Türkiye'nin bir güven ülkesi olma durumunu değiştiremez. Bütün terör örgütleriyle mücadele edecek ve onları yenecek gücümüz var. Bunu gerçekleştiren, Türkiye'ye zarar vermeye çalışan, Türkiye'ye göz diken bütün terör örgütleri bunun bedelini en ağır şekilde muhakkak ödeyecektir."