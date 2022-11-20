İstanbul estetik başkentine dönüştü

Dünyanın her yerinden insanların estetik operasyonu için Türkiye'yi tercih etmesi dikkatleri çekiyor. İngiliz basını, Türkiye'de estetik operasyonu yaptıranların İngiltere'dekinin yarı fiyatını harcadığı, üstelik buna otel ve ekstra hizmetlerin de dahil olduğunu yazdı.Her geçen gün sağlık turizmindeki payını artıran Türkiye, dünyanın dört bir yanından saç ekimi, diş protezi ve estetik operasyonu yaptırmak isteyen binlerce kişiyi ağırlıyor. Türkiye'nin estetik operasyonları için en çok tercih edilen merkezlerden biri haline gelmesi dünya basınının da dikkatini çekiyor.Onlardan biri olan İngiliz Daily Mail gazetesi, Türkiye'deki 'estetik turizmini' masaya yatırdı. İstanbul'un 'estetik başkentine' dönüştüğü belirtilen haberde, fiyat ve sunulan imkanlar karşılaştırıldı. Türkiye'de meme ameliyatı, yüz dolgusu ve burun estetiği gibi popüler operasyonların İngiltere'deki özel kliniklere göre çok daha ucuz olduğu kaydedilen haberde, birçok İngiliz'in estetik için Türkiye'yi seçmesinin çok doğal olduğu belirtildi. Türkiye'de estetik yaptırmak isteyenlerin, operasyon için İngiltere'dekinin yarı fiyatını harcadığı belirtildi. Fiyat karşılaştırmasında Türkiye'de meme büyütme ameliyatının en fazla 3 bin sterline (66 bin TL), yani İngiltere'dekinin neredeyse yarı fiyatına mal olduğu ifade edildi. Üstelik bu ödemeye otel fiyatları ve ekstra hizmetlerin de dahil olduğu vurgulandı.Yüz dolgusu ve burun estetiği gibi popüler operasyonların İngiltere'deki özel kliniklerde daha pahalı olması nedeniyle birçok İngiliz vatandaşının estetik için Türkiye'yi seçtiği ifade edildi.Haberde, Türkiye'de estetik operasyonu için sunulan imkanların çok daha fazla olduğu vurgulandı. Türkiye'deki paketlerin otelde konaklama, yemekler, masaj ve VIP ulaşım gibi ekstra hizmetleri de kapsadığına dikkat çekildi. Türkiye'de birçok şeyin çok daha ucuz olması nedeniyle estetik için harcanacak paranın çok daha az olduğunu kaydedildi.