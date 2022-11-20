Kanser hastasının 6 bin 330 euroluk ilaç masrafını SGK ödeyecek

İzmir'de kanser hastası Y.K.'nin (38), SGK'nın ödemediği 6 bin 330 euroluk (Yaklaşık 122 bin TL) ilaç için 12'nci İş Mahkemesi'nde açtığı davada, ilaç parasının SGK tarafından ödenmesine hükmedildi. İzmir'de yaşayan Y.K.'ye Mart 2020'de, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, bir meme kanseri türü olan 'meme ucu areola malign neoplazmı' teşhisi konuldu. İki memesi ameliyatla alındı. Kısa süre önce hastalığı nükseden Y.K.'ye, kutusu 6 bin 330 euro olan 'olaparib' etken maddeli 'Lynparza' isimli ilacı 6 ay ile 1 yıl süreyle kullanması gerektiği söylendi. Y.K., 29 Eylül'de, ilacın parasının karşılanması için SGK'ya başvuruda bulundu. Ancak bu talep kabul edilmedi. Y.K., İzmir 12'nci İş Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkemenin reddettiği taleple ilgili dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10'uncu Hukuk Dairesi, Y.K.'nin yaşamına ya da maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunu göz önünde tutarak, 'ihtiyati tedbir' kararı verdi. Kararda, söz konusu ilacın kullanılmasının gerekliliğine dair ispata yönelik olarak yaklaşık haklılık koşullarının gerçekleştiğinin altı çizildi. Y.K.'nin avukatı Kübra Hande İmal, istinaf mahkemesince verilen kararın emsal olduğunu belirterek, "Umuyoruz ki ilaç bedelinin kurum tarafından karşılanması adına açmış olduğumuz bu dava olumlu sonuçlandığında aynı hastalıkla mücadele eden herkes bu ilaca ücretsiz ulaşabilecek" dedi.