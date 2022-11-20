Son dakika | Erdoğan harekatın emrini böyle verdi

ENDONEZYA DÖNÜŞÜNDE İŞLEM TAMAMDI

Yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik "Pençe Kılıç Hava Harekatı"nın emrini Endonezya dönüşünde verdi" denildi.