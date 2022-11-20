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Giriş Tarihi: 20.11.2022 11:23 Son Güncelleme: 20.11.2022 11:43

Son dakika | Erdoğan harekatın emrini böyle verdi

Pençe Kılıç Harekatı'nın başlatıldığı ana dair görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a harekata dair ayrıntıları ve planlamaları aktardığı anlar ve Erdoğan'ın onaylayarak talimatlandırması yer aldı

Son dakika | Erdoğan harekatın emrini böyle verdi

Pençe Kılıç Harekatı'nın başlatıldığı ana dair görüntüler paylaşıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın incelediği operasyon detaylarına onay vererek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı talimatlandırdığı anlar kameralara böyle yansıdı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan teröristlerin gerçekleştirdiği Taksim saldırısının ardından bunun karşılıksız kalmayacağını ve mutlaka ağır bir bedel ödetileceğini belirtmişti.

Bunun ardından başlatılan operasyon kapsamında hava ve karadan gerçekleşen saldırılarla terör odakları yerle bir edildi.

ENDONEZYA DÖNÜŞÜNDE İŞLEM TAMAMDI

Yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik "Pençe Kılıç Hava Harekatı"nın emrini Endonezya dönüşünde verdi" denildi.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan, harekat emrini böyle verdi | Video

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Son dakika | Erdoğan harekatın emrini böyle verdi
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