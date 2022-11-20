Son dakika | Erdoğan harekatın emrini böyle verdi

Pençe Kılıç Harekatı'nın başlatıldığı ana dair görüntüler paylaşıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın incelediği operasyon detaylarına onay vererek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı talimatlandırdığı anlar kameralara böyle yansıdı.
TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan teröristlerin gerçekleştirdiği Taksim saldırısının ardından bunun karşılıksız kalmayacağını ve mutlaka ağır bir bedel ödetileceğini belirtmişti.
ENDONEZYA DÖNÜŞÜNDE İŞLEM TAMAMDI
Yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik "Pençe Kılıç Hava Harekatı"nın emrini Endonezya dönüşünde verdi" denildi.