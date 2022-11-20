Taksim’de infial yaratacak tarzda video paylaşan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan videoda, Taksim İstiklal Caddesi üzerinde 3 kişinin ellerindeki poşeti göstererek Arapça konuşma yaptığı, vücut dili ile toplumda infial yaratacak tarzda eylemlerde bulunduğunu tespit etti. Paylaşılan video üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerden A.A.'yı Beyoğlu'nda kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı.



Videoda yer alan kişilerin sosyal medya hesaplarını inceleyen polis, şüphelilerin başka bir sosyal medya platformunda aynı görüntülerle, aynı yerde ve aynı kıyafetlerle 06.11.2022 tarihinde video paylaşımı yaptıklarını belirledi. 13.11.2022 tarihinde İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen patlamayla alay eder gibi bir düşünce oluşturan videonun, patlamadan önce 06.11.2022 tarihinde çekilerek paylaşıldığı anlaşıldı. Ayrıca videoda görülen şapkalı F.R.'nın 08.11.2022 ve A.O.'nun 10.11.2022 tarihlerinde ülkeden çıkış yaptıkları, bu sebeple ilgili videonun İstiklal Caddesi'ndeki patlama olayıyla ilgisinin olmadığı ortaya çıktı.



Konu ile ilgili yakalanan A.A.'nın işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor