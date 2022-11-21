ABD’den ikiyüzlü YPG/PKK tutumu! Teröristleri önce eğittiler sonra taziye dilediler...

Terör örgütü YPG/PKK'yı Suriye Demokratik Güçleri adı altında meşru kılmaya çalışan ABD, Gaziantep'in Karkamış ilçesine yapılan saldırı sonrası taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış'ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. ABD Özel Kuvvetler Komutanı önceki gün terör örgütü YPG/PKK'nın törenine katılmıştı. Bu ikiyüzlülük tepki çekti.
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN TAZİYE
Terör örgütü YPG/PKK'nın Karkamış'a yönelik gerçekleştirdiği kalleş saldırı sonrası ABD Büyükelçiliği'nden açıklama geldi. Büyükelçilik, taziye mesajında, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış'ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
ABD ÖZEL KUVVETLER KOMUTANI PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN MEZUNİYETİNE KATILMIŞTI
ABD Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan Jeff Dennis Suriye'de eğitim verdiği PKK/YPG teröristlerinin mezuniyet törenine katıldı.
ABD'li komutan Sözde mezuniyet töreninde bir konuşma yaptı.
Dennis konuşmasında 'başarınız ile gurur duyuyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için zorlu bir eğitimden geçtiniz' dedi.
ABD'li komutan teröristlere başarılarının devamını diledi.
YPG/PKK'YI SDG ADI ALTINDA AKLAMAYA ÇALIŞIYORLAR
Terör örgütü YPG/PKK'yı Suriye Demokratik Güçleri adı altında aklamaya çalışan ABD, örgüte sık sık TIR'lar dolusu silah yardımı yapıyor. Petrol hatlarını terör örgütü ile kontrol altında tutmaya çalışan ABD, Türkiye'nin haklı tepkilerini görmezden geliyor.
YPG/PKK'ya açıktan destek veren ABD'nin, Türkiye'ye alçak saldırılar sonrası taziye dileklerini iletmesi iki yüzlülük olarak görülüyor ve vatandaşların tepkisini çekiyor.
BAKAN SOYLU: SİZİN TAZİYENİZİ KABUL ETMİYORUZ
İçişleri Bakanı Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Soylu, "Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani'yi terör bölgelerini besleyen, oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle biz müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır. Biz kimsenin düşmanı değiliz kimsenin topraklarında gözümüz yok. Kimseye kalleşlik yapmıyoruz. Bu kalleşliklere elbetteki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum. İstiklal Caddesi bizim nazlı kızımızdır. Operasyonlar devam ediyor. Elbette ki teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. Nasıl ve ne şekilde koordine edildiğini bildiğimiz, nereden hareketlendiğini bildiğimiz bir terör yapısıyla karşı karşıyayız. PYD'yi orada kim besliyorsa, PKK'ya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa, faili odur. Piyonları tartışmanın bir anlamı yoktur. Dünyada çok fazla piyon bulunur. Allah milletimizin yardımcısı olsun" dedi.