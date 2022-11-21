AK Partili Nasır’dan İzmir Büyükşehir’e dönüşüm çıkışı: Sadece 874 konut yaptılar!

"HÜKÜMETİMİZ İZMİR'E 18,3 MİLYARLIK YATIRIM YAPTI"

Hükümetin yaptığı kentsel dönüşüm çalışmalarını da rakamlarıyla açıklayan Nasır, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2003-2022 yılları arasında İzmir il ve ilçelerine güncellenmiş rakamla 18,3 milyar TL 'lik yatırım yapılmıştır. Bu kapsamda; 23 bin 662 adet sosyal konut, 442 dükkân, 34 adet köy evi, 1 adet stadyum, 7 hastane, öğrenci yurdu, 58 okul, 2 hükümet konağı, 34 ticari ünite ve diğer sosyal donatılar üretilmiş, üretilmeye devam etmektedir. 13 bin 489 adet konut vatandaşlarımıza teslim edilmiştir" dedi.

"KONUT YAPIMLARI DEVAM EDİYOR"

İzmir'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan proje alanı içi ve rezerv alan konutlarına yönelik ise Nasır, "30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında rezerv alan dahil olmak üzere 5 bin 61 konut planlanmış, bin 404 konut, 289 dükkan bitirilerek hak sahiplerine teslim edilmiş, 3 bin 657 konut da yıl sonuna kadar teslim edilecektir. Kentsel dönüşüm kapsamında Bayındır ilçemizin Yenice Mahallesinde 161 konutu inşaatı devam etmektedir" açıklamasında bulundu. Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesine yönelik de bilgi veren Nasır, "250 bin sosyal konut kapsamında 12 bin 400 konut, 1 milyon konut arsası kapsamında 25 bin arsa, 10 bin işyeri inşa edilecektir" ifadelerini kullandı.