Haberler Gündem Haberleri Bakan Koca, Karkamış'taki hain saldırıda yaralanan vatandaşların son durumunu paylaştı
Giriş Tarihi: 21.11.2022 18:29 Son Güncelleme: 21.11.2022 18:37

Bakan Koca, Karkamış'taki hain saldırıda yaralanan vatandaşların son durumunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Karkamış’a, terör örgütü tarafından yapılan havan topu saldırısı sonucu, biri çocuk olmak üzere, 2 kişinin şehit olduğunu, 19 kişinin de yaralandığını söyledi. Bakan Koca, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Bakan Koca, Karkamış’taki hain saldırıda yaralanan vatandaşların son durumunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Karkamış'taki terör örgütü PKK/YPG'nin kalleş saldırısı sonucu yaralanan vatandaşların sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

"12 YARALI TABURCU OLDU"

Bakan Koca, hain saldırıda 2 vatandaşın şehit olduğunu 19 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı. Bakan Koca, "Gaziantep Karkamış'a, hain terör örgütü tarafından yapılan havan topu saldırısı sonucu, biri çocuk olmak üzere, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu oldu. 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor, 2'sinin durumu ağır." ifadelerini kullandı.

"84 SAĞLIK PERSONELİ OLAY YERİNDE"

Şehit olan vatandaşlarımızın için başsağlığı dileyen Bakan Koca, "Saldırının akabinde 18 ambulans, 5 UMKE Timi, toplam 84 sağlık personeli olay yerine görevlendirilmiş, acil müdahalelerin ardından yaralılar hastanelere yetiştirilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK VE ÖĞRETMEN ŞEHİT OLDU

Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK sınır ötesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Kilis'in Öncüpınar ilçesini vurdu. Kalleş saldırılarda Karkamış'ta bir TIR, 1 lise ve 2 ev vuruldu. 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 19 kişi yaralandı. Doğrudan sivilleri hedef alan teröristlerin şehit ettiği vatandaşlardan biri 5 yaşında çocuk, diğeri ise bölgedeki çocuklara eğitim verne bir öğretmen.

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Bakan Koca, Karkamış'taki hain saldırıda yaralanan vatandaşların son durumunu paylaştı
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