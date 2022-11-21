Bakan Koca, Karkamış’taki hain saldırıda yaralanan vatandaşların son durumunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Karkamış'taki terör örgütü PKK/YPG'nin kalleş saldırısı sonucu yaralanan vatandaşların sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
"12 YARALI TABURCU OLDU"
Bakan Koca, hain saldırıda 2 vatandaşın şehit olduğunu 19 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı. Bakan Koca, "Gaziantep Karkamış'a, hain terör örgütü tarafından yapılan havan topu saldırısı sonucu, biri çocuk olmak üzere, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu oldu. 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor, 2'sinin durumu ağır." ifadelerini kullandı.
"84 SAĞLIK PERSONELİ OLAY YERİNDE"
Şehit olan vatandaşlarımızın için başsağlığı dileyen Bakan Koca, "Saldırının akabinde 18 ambulans, 5 UMKE Timi, toplam 84 sağlık personeli olay yerine görevlendirilmiş, acil müdahalelerin ardından yaralılar hastanelere yetiştirilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.
Gaziantep Karkamış'a, hain terör örgütü tarafından yapılan havan topu saldırısı sonucu, biri çocuk olmak üzere, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu oldu. 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor, 2'sinin durumu ağır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2022
5 YAŞINDAKİ ÇOCUK VE ÖĞRETMEN ŞEHİT OLDU
Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK sınır ötesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Kilis'in Öncüpınar ilçesini vurdu. Kalleş saldırılarda Karkamış'ta bir TIR, 1 lise ve 2 ev vuruldu. 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 19 kişi yaralandı. Doğrudan sivilleri hedef alan teröristlerin şehit ettiği vatandaşlardan biri 5 yaşında çocuk, diğeri ise bölgedeki çocuklara eğitim verne bir öğretmen.