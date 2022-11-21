İstiklal patlamasında 5 tutuklama daha

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili çok yönlü araştırması sürdürüyor. Bu kapsamda, bombayı İstiklal Caddesi'ne bırakan Ahlam Albashir (23) ve saldırıdan sonra Bulgaristan'a kaçtığı iddia edilen Bilal Hassan'ın, 27 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaparken sınır hattında ve ötesinde birden fazla araç değiştirdikleri ileri sürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, iki teröristin yurda girişinde yardım ettikleri tespit edilen iki kişi, il dışında gözaltına alındı. Şüpheliler daha sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

TUTUKLANDI

İfadeleri sonrası İstiklal bombacısı ve Bilal Hassan'ı Hatay ilinden ülkemize girmesine yardım eden iki şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. İki şüpheli, 'Devletin Birliğini, ülke bütünlüğünü bozma ve kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen ve 2 si tutuklanan 8 şüpheliden bugün 5 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.