İYİ Partili Aytun Çıray’dan yine aynı algı girişimi! ’Tam hükümet bitti’ dediğinde...

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, İstiklal'deki kanlı saldırı sonrası Karkamış'ta da biri çocuk iki vatandaşımızı şehit eden terör örgütüne yönelik operasyonlar sürerken ilginç bir paylaşımda bulundu.
"7 HAZİRAN-1 KASIM'DA OLDUĞU GİBİ"
Daha önce de TSK'nın teröristlere yönelik harekatını lekelemeye çalışan Aytun Çıray, bu kez de "Tam Hükümet bitti dediğinde.. Hain ve bebek katili PKK/YPG terör örgütü birdenbire harekete geçti. Zamanlama da dikkat çekici. PKK, APO'dan.. 7 Haziran 1 Kasım arasında olduğu gibi bizlerin korku üzerinden yönlendirilmesine dair bir talimat almış olabilir mi?" diyerek algı operasyonuna girişti.
"ABD'YE BİLGİ VERİLDİ Mİ?"
Aytun Çıray bir süre önce de ABD Erbil Başkonsolosluğunun açıklaması üzerinden Kahraman Mehmetçiğin harekatını lekelemeye kalkışmıştı. Çıray, "ABD, 18 kasımda resmen vatandaşlarını uyardı ve "önümüzdeki günlerde Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta Türk askerinin harekat yapacağını"duyurdu. ABD'ye bilgi verildi mi? Sizce teröristler ne yapmıştır?" dedi.