İYİ Partili Aytun Çıray’dan yine aynı algı girişimi! ’Tam hükümet bitti’ dediğinde...

"7 HAZİRAN-1 KASIM'DA OLDUĞU GİBİ"

Daha önce de TSK'nın teröristlere yönelik harekatını lekelemeye çalışan Aytun Çıray, bu kez de "Tam Hükümet bitti dediğinde.. Hain ve bebek katili PKK/YPG terör örgütü birdenbire harekete geçti. Zamanlama da dikkat çekici. PKK, APO'dan.. 7 Haziran 1 Kasım arasında olduğu gibi bizlerin korku üzerinden yönlendirilmesine dair bir talimat almış olabilir mi?" diyerek algı operasyonuna girişti.